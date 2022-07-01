Выбитые окна и поваленные деревья: опубликованы первые фото освобожденного Клинового

Российские подразделения полностью освободили село Клиновое. Первые фотографии из населенного пункта уже опубликованы в Сети.

Сообщения о взятии поселения под контроль союзных войск появились накануне. Оно находится в нескольких километрах на юго-восток от стратегически важного города Бахмут (бывший Артемовск), куда командование ВСУ активно стягивает боеспособные группировки и технику, готовясь к тяжелым боям.

Фотографии свидетельствуют о том, что сражения за Клиновое были довольно интенсивными. На кадрах запечатлены разрушенные здания с выбитыми окнами и поваленные деревья.

Несмотря на то, что в Клиновое перебрасывали дополнительные подразделения ВСУ, продвижение российских сил остановить не удалось. Сообщается, что в Бахмутском направлении работают отряды «ЧВК Вагнера», которые ранее отличились в прорыве линии обороны в Попасной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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