Шойгу впервые назвал приблизительную дату окончания СВО РФ

Сегодня, 11:19

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Шойгу впервые назвал приблизительную дату окончания СВО РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые заговорил о том, когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории Украины.

Он заявил, что ВСУ и далее получают поддержку от США и их союзников, и это, по его словам, усиливает «кризисную ситуацию в Украине», пишет Правда.ру.

По словам Шойгу, Минобороны РФ продолжает укреплять боевую готовность ВС РФ, в том числе поставляя больше вооружения и обучая личный состав.

«Планомерная реализация мероприятий и долгосрочных планов до 2025 года позволит нам достичь поставленных целей», — заявил Шойгу.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает подробной информации о потерях российской стороны за весь период конфликта.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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