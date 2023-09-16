Эксперт Тебин назвал крылатые ракеты Taurus опасными для ВС России

Сегодня, 11:44

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Эксперт Тебин назвал крылатые ракеты Taurus опасными для ВС России
Фото из открытых источников

Военный эксперт Прохор Тебин заявил о том, что ракеты Taurus, которые Украина просит у Германии, опасны для российской армии.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что на ход «военной спецоперации» поставки этих ракет Украине не повлияют. Тем не менее, он признает, что это очень опасные ракеты и ВСУ будут уничтожать с их помощью военные цели, а также атаковать инфраструктуру, используемую российскими войсками.

«Для обеих сторон конфликта даже такое современное оружие является расходным материалом и весьма активно используется. При этом его возможности по нанесению долгосрочного урона инфраструктурным и военно-промышленным объектам достаточно ограничены», — уверен Тебин.

Он отметил, что многое зависит от того, сколько таких ракет получит Украина. Решение об их передаче Киеву может быть принято Германией в ближайшие дни. Дальность действия ракет Taurus достигает 500 км, а это значит, что ВСУ нарастят удары, в том числе и по военным объектам в Крыму, а не только на Донбассе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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