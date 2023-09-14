Генерал Виктор Соболев: СВО РФ может завершиться раньше, чем через год

Сегодня, 10:59

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Генерал Виктор Соболев: СВО РФ может завершиться раньше, чем через год
Фото из открытых источников

Член комитета Госдумы Виктор Соболев полагает, что «военная спецоперация» на территории Украины может завершиться раньше чем через год.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что сейчас РФ наращивает численность своей армии до 1,5 млн человек. По его словам, это необходимо, чтобы начать наступление на территории Украины.

«Создаются новые объединения и части, и мы наконец-то получим ту группировку, которая сможет не обороняться, а наступать. Я думаю, что это произойдет раньше чем через год, соответственно, можно и допустить завершение СВО до этого времени», — заявил Соболев.

Мобилизованных российское военное командование отправлять домой не будет до окончания «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, мобилизованные могут только получить отпуск, чтобы побывать дома.

Стоит отметить, что в Сети распространяется уже некоторое время информация, что в РФ объявят новую волну мобилизации, чтобы пополнить понесенные в боях потери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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