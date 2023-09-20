Марочко: войска ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новоселовского в Донбассе

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ
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Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что ВСУ нарастили давление на позиции РФ на Донбассе.
По его словам, дополнительные силы украинское командование перебросило на Купянское направление. Там идут бои в районе населенного пункта Новоселовка, передает РИА «Новости». Против российских войск используются, в том числе, кассетные боеприпасы.
Он отметил, что ВСУ регулярно пытаются зайти российским обороняющимся порядкам во фланг в составе малых групп. Там создаются ударные группы, рассказал Марочко, которые атакуют российские позиции. Также увеличивается группировка ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка и Подолы.
Накануне в Сеть попала информация и о том, что ВСУ удалось продвинуться на некоторых других участках фронта. Интенсивные боевые действия идут в районе Бахмута, Авдеевки и в Запорожской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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