Марочко: войска ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новоселовского в Донбассе

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что ВСУ нарастили давление на позиции РФ на Донбассе.

По его словам, дополнительные силы украинское командование перебросило на Купянское направление. Там идут бои в районе населенного пункта Новоселовка, передает РИА «Новости». Против российских войск используются, в том числе, кассетные боеприпасы.

Он отметил, что ВСУ регулярно пытаются зайти российским обороняющимся порядкам во фланг в составе малых групп. Там создаются ударные группы, рассказал Марочко, которые атакуют российские позиции. Также увеличивается группировка ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка и Подолы.

Накануне в Сеть попала информация и о том, что ВСУ удалось продвинуться на некоторых других участках фронта. Интенсивные боевые действия идут в районе Бахмута, Авдеевки и в Запорожской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»