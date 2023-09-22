Украина впервые пройдет отопительный сезон за счет газа собственной добычи

Украинский чиновник отчитался, как страна готовится к отопительному сезону. Об этом сообщает издание «Газета.ru», ссылаясь на канал «Рада».

По словам главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышова, страна полностью готова к отопительному сезону. Он пояснил, что уже на данный момент в украинских газохранилищах накоплен необходимый объем газа — порядка 15 млрд кубометров. Этого объема должно с лихвой хватить, чтобы пережить зиму.

«Объемов газа достаточно, наши объемы уже превышают 15 миллиардов кубометров. Это превышает наши планы перед началом отопительного сезона», — пояснил чиновник.

По его словам, предстоящий отопительный сезон будет проводиться исключительно запасами накопленного газа.

Глава правления госкомпании добавил, что украинцам можно не бояться повышения тарифов на газ предстоящей зимой — тарифы на газ на территории страны для населения не изменятся. А со стороны НАК в государственный бюджет Украины будет уплачено порядка 2,4 млрд долларов США в качестве налогов.

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Информационное агентство «Что происходит»