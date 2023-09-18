Пегов: российские войска контратаковали ВСУ у Андреевки и Клещеевки, но отбить утраченные позиции не смогли

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Военный корреспондент Семен Пегов в своей традиционной утренней сводке из фронтов сообщил о том, какие события сейчас происходят на Бахмутском (Артемовском) направлении фронта.
По сведениям, которые оказались в его распоряжении, российские силы попробовали отбить у противника утраченные ранее позиции. Преуспеть в этом на этот раз у них не получилось.
«На Бахмутском направлении ВС России контратаковали у Андреевки и Клещеевки. Без продвижения, — информирует Семен Пегов в своем Телеграм-канале. — Велись обстрелы украинских подразделений в Белой Горе, Ивановском и Богдановке. Российских — в Озаряновке и Курдюмовке, Берховке и Яковлевке, а также в самом Бахмуте».
А тем временем британская разведка на странице Минобороны Великобритании в соцсети Х в своей сводке пишет, что российская оборона под Артемовском, вероятно, оказалась ослабленной потому, что часть сил оттуда военное командование решило перебросить на южный фронт — в Запорожскую область.
Британские разведчики считают, что потеря российскими войсками Андреевки и Клещеевки — это тактический успех ВСУ, который приближает их к дороге Т 05-13, одному из ключевых маршрутов, через который питается российская оборона в Бахмуте. Тем не менее, ВС РФ все еще удерживают железнодорожную линию, которая идет вдоль насыпи между Клещеевкой и Т-05-13. Эта насыпь представляет ключевое значение для обороняющихся войск и препятствие для наступающих.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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