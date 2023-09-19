«Foreign Policy»: У ВСУ осталось ровно 6 недель до наступления серьезных проблем на фронте

Сегодня, 10:29

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«Foreign Policy»: У ВСУ осталось ровно 6 недель до наступления серьезных проблем на фронте
Фото из открытых источников

В распоряжении украинской армии остается ровно шесть недель для того, чтобы добиться серьезных успехов. Это будет период благоприятной для наступления погоды. Через полтора месяца она испортится и ведение украинцами активных наступательных действий существенно осложнится. Об этом пишет военный обозреватель Джек Детч в своей статье для «Foreign Policy».

Невзирая на то, что Киев утверждает, что наступление будет продолжаться при любой погоде, все же ВСУ существенно ограничены во времени. Когда пойдут дожди, объясняет Детч, ландшафт претерпит существенные изменения. Сухие и проходные сейчас грунты превратятся в грязь. Для западной техники, которая имеется на вооружении ВСУ, это будет серьезный вызов и даже большая проблема.

Распутица страшнее всего для такой бронетехники, как Abrams, Bradley и Striker.

О том, что ВСУ не намерены делать паузу из-за погоды и продолжат наступление недавно заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли также утверждал, что украинцы полны решимости наступать и в зимний период.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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