Обозреватель Евгений Даманцев высказался о том, как РФ будет отбиваться от ракет, которые передают Украине.

Как стало известно, Украина получит ракеты Storm shadow и ATACMS, пишет «Военное обозрение». Еще до того как эти ракеты получили ВСУ, украинские военные атаковали другими типами ракет военные объекты в Крыму и на Донбассе.

Даманцев надеется, что российская ПВО сможет перехватить ATACMS. По его мнению для перехвата западных ракет российские военные будут использовать ЗРК «Бук-МЗ» и «Бук-МЗА». Эксперт полагает, что российские ракеты 9 М317М/МА смогут поразить цели, движущиеся на скорости 3 км/сек.

А вот скрытые Storm Shadow, по его мнению, российские войска будут выявлять установкой «Панцырь-С1».

«Высокую эффективность в противодействии целям типа Storm Shadow на сложном рельефе местности «Панцири-С1» способны демонстрировать в синхронизации с радарами «Подлёт-К1», — предполагает Даманцев.

Поэтому он надеется на то, что у ВС РФ есть вооружение, которое сможет противостоять западному оружию, которого все больше получает Украина.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»