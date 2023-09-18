CNN: Украина могла стоять за атакой дронов по силам Судана, поддерживаемым ЧВК «Вагнер»

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CNN передает, что за серией ударов беспилотников по отрядам мятежников в Судане стоят украинские спецслужбы.
Ополчение Судана тесно связано с ЧВК «Вагнер», которая взаимодействует с режимами африканских стран. На появившихся в сети кадрах видно, что дрон стремительно подлетает к джипу с вооруженными людьми и атакует его. При этом телеканал CNN не смог получить подтверждения причастности Киева к атакам БПЛА. Однако на кадрах можно заметить, что на панели управления дроном есть надписи на украинском языке. Если за этой атакой действительно стоят спецслужбы Украины, то это значит, что в борьбе с российскими наемниками они вышли уже далеко за пределы своей страны.
Журналисту CNN украинский источник сообщил, что украинские спецслужбы могли наносить удары по «не суданским военным». Отвечая на вопрос о том, стоит ли за атакой Киев, источник предположил, что за это ответственны украинские спецслужбы. Между тем высокопоставленный суданский военный источник заявил, что он не располагает данными об украинской операции в Судане и сомневается в такой версии.
В США ничего не знают о данном инциденте и выражают удивление относительно предположения, что украинские силы могли наносить удары и проводить наземную операцию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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