Глава Пентагона Остин анонсировал доставку танков Abrams на Украину в ближайшее время

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что Украина вскоре получит танки Abrams. Об этом он сказал на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии, передает «Российская газета». По его словам, танки в ближайшее время будут переданы ВСУ.
«Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые были обещаны Соединенными Штатами, скоро доставят в Украину», — заявил Остин.
Помимо этого. он отметил, что с момента последней встречи США выделили Украине пакеты помощи на общую сумму свыше двух миллиардов долларов.
Западные страны и далее обещают Украине поддержку в противостоянии с войсками РФ, которые зашли на украинскую территорию. При этом Киев заявляет, что готов к тому, чтобы вести боевые действия за Крым и Донбасс, поскольку намерен восстановить Украину в границу по состоянию на 1991 год.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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