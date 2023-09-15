Глава Пентагона Остин анонсировал доставку танков Abrams на Украину в ближайшее время

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что Украина вскоре получит танки Abrams. Об этом он сказал на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии, передает «Российская газета». По его словам, танки в ближайшее время будут переданы ВСУ.

«Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые были обещаны Соединенными Штатами, скоро доставят в Украину», — заявил Остин.

Помимо этого. он отметил, что с момента последней встречи США выделили Украине пакеты помощи на общую сумму свыше двух миллиардов долларов.

Западные страны и далее обещают Украине поддержку в противостоянии с войсками РФ, которые зашли на украинскую территорию. При этом Киев заявляет, что готов к тому, чтобы вести боевые действия за Крым и Донбасс, поскольку намерен восстановить Украину в границу по состоянию на 1991 год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»