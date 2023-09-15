Глава Пентагона Остин анонсировал доставку танков Abrams на Украину в ближайшее время

Сегодня, 17:14

Image 16+
Глава Пентагона Остин анонсировал доставку танков Abrams на Украину в ближайшее время
Фото из открытых источников

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что Украина вскоре получит танки Abrams. Об этом он сказал на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии, передает «Российская газета». По его словам, танки в ближайшее время будут переданы ВСУ.

«Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые были обещаны Соединенными Штатами, скоро доставят в Украину», — заявил Остин.

Помимо этого. он отметил, что с момента последней встречи США выделили Украине пакеты помощи на общую сумму свыше двух миллиардов долларов.

Западные страны и далее обещают Украине поддержку в противостоянии с войсками РФ, которые зашли на украинскую территорию. При этом Киев заявляет, что готов к тому, чтобы вести боевые действия за Крым и Донбасс, поскольку намерен восстановить Украину в границу по состоянию на 1991 год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Глава Пентагона Остин анонсировал доставку танков Abrams на Украину в ближайшее время

Сегодня, 17:14

В Эстонии власти отказались принять высланных из Латвии россиян

Сегодня, 15:39

Генерал армии ВСУ Соколов: в начале СВО российские силы имели полное преимущество

Вчера, 21:24

Вдова погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина сменила фамилию

Вчера, 15:04

Венедиктов сообщил, что глава Чечни Кадыров страдает от острой почечной недостаточности

Вчера, 13:59

Что известно о состоянии Кадырова и откуда взялись слухи о его смерти?

Вчера, 13:59

Гончаренко похвастался сыном, который уехал учиться в Амстердам

15-09-2023, 14:49

Джордж Буш-младший удивился своей давней фотографии с Пригожиным

12-09-2023, 18:14

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

12-09-2023, 15:49

Тимофеев: избрание Трампа президентом США не решит конфликт на Украине

11-09-2023, 19:49

«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

11-09-2023, 19:09

Мобилизованный самарец рассказал, в какие ловушки попадают бойцы на СВО РФ

6-09-2023, 15:54

Военный эксперт РФ Хатылев объяснил атаку беспилотников на Москву одновременно с разных направлений

5-09-2023, 15:44

Политолог Ищенко рассказал о серьезных шансах США в войне с Китаем

4-09-2023, 15:04

Reuters: НАТО впервые проведет учения на Балтике «по отражению атак РФ»

2-09-2023, 15:24

Данилов объявил, что ВСУ могут атаковать в радиусе 1500 километров

2-09-2023, 14:59

Bild: США обеспокоены применением FPV-дронов на Украине

1-09-2023, 14:39

Мухин сравнил с анекдотом вывод Сакса о предпосылках начала СВО

31-08-2023, 20:09

Липовой исключил военную победу США над РФ при любом сценарии

31-08-2023, 16:04

Литовкин объяснил переход ВСУ от наступления к обороне

31-08-2023, 14:19

Возможно, Вам будет интересно

В Екатеринбурге бензин и дизель вновь подорожали, на заправке исчез 95-й бензин

В Екатеринбурге бензин и дизель вновь подорожали, на заправке исчез 95-й бензин

Сегодня, 09:59

0

Цены на бензин и дизель растут по всей РФ, и Екатеринбург не стал исключением. Несмотря на то, что власти заявляют о...

Подробнее
Экономист Остапкович заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

Экономист Остапкович заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

17-09-2023, 08:39

0

В России все еще сохраняется негативное влияние кризиса 2008 года, уверен директор центра конъюнктурных исследований...

Подробнее
Госучреждения в РФ на 11% сократили расходы на лекарства в 2023 году

Госучреждения в РФ на 11% сократили расходы на лекарства в 2023 году

17-09-2023, 10:44

0

В 2023 году затраты госучреждений на закупку лекарств существенно сократились. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на...

Подробнее
Сослуживцы рассказали о пилоте, угнавшем военный вертолет Ми-8 на Украину

Сослуживцы рассказали о пилоте, угнавшем военный вертолет Ми-8 на Украину

16-09-2023, 23:19

0

Журналисты поговорили с сослуживцами 28-летнего пилота ВС РФ Максима Кузьминова, перегнавшего вертолет Ми-8 в Украину....

Подробнее
Вдова ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью — Кряжева

Вдова ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью — Кряжева

Вчера, 21:39

0

После гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина его вдова официально сменила фамилию. Об этом сообщает издание...

Подробнее
Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе: выплаты повысят дважды

Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе: выплаты повысят дважды

Сегодня, 08:34

0

Ожидается, что в ближайшее время в России повысятся пенсионные выплаты. Как сказал пенсионный эксперт Сергей Власов,...

Подробнее

Новости партнеров