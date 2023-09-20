Пушилин: Ситуация на Артемовском направлении фронта «очень горячая»

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ
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Ситуация на Артемовском направлении фронта сейчас «очень горячая». Российская группировка войск в самом городе находится под хаотичными обстрелами противника. О положении дел на данном участке рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Видео доступно в его Telegram-канале.
«Ситуация на Артемовском направлении остается достаточно горячей, сам Артемовск — под хаотичными обстрелами», — проинформировал глава региона.
Пушилин добавил, что на правом фланге продолжает фиксироваться невероятно высокая активность противника. Он объяснил, что ВСУ делают по шесть «накатов» днем, и не менее шести — ночью.
Основные рубежи, из которых действуют российские войска — Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка.
А тем временем президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN пообещал, что в ходе наступательной операции ВСУ «деоккупируют» Бахмут (он же Артемовск), а также еще два города. Какие именно, он по понятным причинам называть не стал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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