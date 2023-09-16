Буданов считает, что ВСУ могут успеть до зимы разорвать сухопутный коридор России с Крымом

ВСУ располагают резервами для того, чтобы к зиме разрезать сухопутный коридор между Россией и Крымом.

В этом уверен глава ГУР Украины Кирилл Буданов, о чем рассказал сам в интервью журналу.

По его словам, нынешнюю операцию против войск РФ, которые зашли на территорию Украины, ВСУ завершат, скорее всего, до наступления зимы. И для этого у них есть резервы. В тоже время, отметил Буданов, РФ уже была вынуждена ввести в бой те силы, которые планировалось задействовать не ранее конца октября.

Буданов отметил, что российские войска действительно хорошо окопались. И было понятно, что продвигаться в южном направлении ВСУ было сложно. Поэтому он заявил, что не понимает тех, кто предсказывал скорый прорыв российской линии обороны.

«Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть. Контрнаступление продолжается, у Украины еще есть время — до наступления грязного сезона еще больше месяца, и это факт», — сказал Буданов.

Отметим, Запад уже пообещал Украине поддержку на годы, поскольку это дает возможность и далее ослаблять Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»