Буданов считает, что ВСУ могут успеть до зимы разорвать сухопутный коридор России с Крымом

Сегодня, 10:09

Image 16+
Буданов считает, что ВСУ могут успеть до зимы разорвать сухопутный коридор России с Крымом
Фото из открытых источников

ВСУ располагают резервами для того, чтобы к зиме разрезать сухопутный коридор между Россией и Крымом.

В этом уверен глава ГУР Украины Кирилл Буданов, о чем рассказал сам в интервью журналу.

По его словам, нынешнюю операцию против войск РФ, которые зашли на территорию Украины, ВСУ завершат, скорее всего, до наступления зимы. И для этого у них есть резервы. В тоже время, отметил Буданов, РФ уже была вынуждена ввести в бой те силы, которые планировалось задействовать не ранее конца октября.

Буданов отметил, что российские войска действительно хорошо окопались. И было понятно, что продвигаться в южном направлении ВСУ было сложно. Поэтому он заявил, что не понимает тех, кто предсказывал скорый прорыв российской линии обороны.

«Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть. Контрнаступление продолжается, у Украины еще есть время — до наступления грязного сезона еще больше месяца, и это факт», — сказал Буданов.

Отметим, Запад уже пообещал Украине поддержку на годы, поскольку это дает возможность и далее ослаблять Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

WSJ: Киев запускает продажу военных облигаций европейцам

Сегодня, 09:44

Генерал Виктор Соболев: СВО РФ может завершиться раньше, чем через год

16-09-2023, 10:59

Марочко рассказал о новой тактике ВСУ применения дронов роями у Кременной

15-09-2023, 13:49

Клупов назвал «приметы» нового наступления на Украине

15-09-2023, 12:44

Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

15-09-2023, 08:59

Марочко сообщил, что ВС России сорвали наступление ВСУ на купянском направлении

14-09-2023, 09:49

Сивков: удар по Севастополю мог быть нанесен ракетами SCALP/Storm Shadow

13-09-2023, 16:29

Эксперт Шурыгин: ракетный удар по Севастополю давно был предсказуем

13-09-2023, 10:39

Эксперт Шурыгин заявил о том, что для российских военных важно удержать высоты вокруг Работино

12-09-2023, 19:34

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ

12-09-2023, 15:49

Военкор Сладков: российское наступление начнется только после окончания украинского

12-09-2023, 13:09

Эксперт Леонков объяснил причину паузы в атаках со стороны ВСУ под Работино

12-09-2023, 10:39

Зеленский: у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца

11-09-2023, 14:04

«Handelsblatt»: Вялое контрнаступление ВСУ беспокоит Запад

11-09-2023, 13:54

Генерал ВС Германии: вооруженный конфликт РФ и Украины может продлиться до 2032 год

11-09-2023, 07:49

«Закончатся резервы для боя»: российские эксперты спрогнозировали окончание контрнаступления ВСУ к октябрю

11-09-2023, 07:44

Economist: Украина создала 60 новых эскадрилий ударных беспилотников

10-09-2023, 18:59

Военкор Руденко: переломный момент на СВО должен наступить до конца 2023 года

10-09-2023, 17:49

Военкор Коц спрогнозировал, что ВСУ растратят потенциал и уйдут в оборону через месяц

10-09-2023, 16:59

BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

10-09-2023, 15:14

Возможно, Вам будет интересно

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

16-09-2023, 15:54

0

В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....

Подробнее
«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

15-09-2023, 10:24

0

Ситуация с дизельным топливом в Краснодарском крае с каждым новым днем не улучшается, а становится только хуже. Об этом...

Подробнее
Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

15-09-2023, 17:39

0

Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте. По словам финансиста,...

Подробнее
В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС

В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС

15-09-2023, 13:49

0

В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС. Оператор сотовой связи уже сообщил...

Подробнее
24-летнего волгоградца вернули на СВО после ампутации пальцев

24-летнего волгоградца вернули на СВО после ампутации пальцев

16-09-2023, 12:14

0

Жительница Волжского Оксана Сердцева рассказала, что ее 24-летний сын Артем принял решение об участии в спецоперации на...

Подробнее
Экономист Остапкович заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

Экономист Остапкович заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

Вчера, 08:39

0

В России все еще сохраняется негативное влияние кризиса 2008 года, уверен директор центра конъюнктурных исследований...

Подробнее

Новости партнеров