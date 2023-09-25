Эксперт Дандыкин считает, что заморозка конфликта поможет ВСУ перехватить инициативу

Невзирая на то, что погодные условия через некоторое время ухудшатся, допускать заморозку вооруженного конфликта на территории Украины ни в коем случае нельзя. Такого мнения придерживается отечественный военный эксперт Василий Дандыкин.

В беседе с «Лентой» он пояснил, что если это случится, у Вооруженных сил Украины получится перехватить инициативу на театре боевых действий.

«О заморозке конфликта речи не идет, поскольку это пойдет на пользу только противнику: в прошлый раз этим воспользовались, чтобы осуществить передислокацию, подтянуть оружие, — говорит эксперт. — Нельзя допустить, чтобы противник перехватил инициативу».

Стоит отметить, что многие коллеги Василия Дандыкина считают, что инициативой сейчас владеет именно наступающий противник. И именно российским войскам в настоящее время следует работать над тем, чтобы ее перехватить и самим перейти в масштабное наступление после окончания осенней распутицы.

Уже стало очевидным, что Запад, невзирая на то, что в СМИ периодически проскакивает информация о возможном сокращении военной поддержки Украины, делать это не намерен. Наоборот, все указывает на то, что она будет усиливаться. В 2024 году ВСУ получат многоцелевые истребители. Западный ВПК продолжает набирать обороты. А недавно стало известно, что Вашингтон и Киев намерены наладить совместное производство оружия прямо на территории Украины.

Автор текста: Ольга Громова

Информационное агентство «Что происходит»