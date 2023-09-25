Эксперт Дандыкин считает, что заморозка конфликта поможет ВСУ перехватить инициативу

Сегодня, 09:29

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Эксперт Дандыкин считает, что заморозка конфликта поможет ВСУ перехватить инициативу
Фото из открытых источников

Невзирая на то, что погодные условия через некоторое время ухудшатся, допускать заморозку вооруженного конфликта на территории Украины ни в коем случае нельзя. Такого мнения придерживается отечественный военный эксперт Василий Дандыкин.

В беседе с «Лентой» он пояснил, что если это случится, у Вооруженных сил Украины получится перехватить инициативу на театре боевых действий.

«О заморозке конфликта речи не идет, поскольку это пойдет на пользу только противнику: в прошлый раз этим воспользовались, чтобы осуществить передислокацию, подтянуть оружие, — говорит эксперт. — Нельзя допустить, чтобы противник перехватил инициативу».

Стоит отметить, что многие коллеги Василия Дандыкина считают, что инициативой сейчас владеет именно наступающий противник. И именно российским войскам в настоящее время следует работать над тем, чтобы ее перехватить и самим перейти в масштабное наступление после окончания осенней распутицы.

Уже стало очевидным, что Запад, невзирая на то, что в СМИ периодически проскакивает информация о возможном сокращении военной поддержки Украины, делать это не намерен. Наоборот, все указывает на то, что она будет усиливаться. В 2024 году ВСУ получат многоцелевые истребители. Западный ВПК продолжает набирать обороты. А недавно стало известно, что Вашингтон и Киев намерены наладить совместное производство оружия прямо на территории Украины.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Что происходит»

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