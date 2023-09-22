Украина получила первые танки Abrams

Сегодня, 14:59

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Украина получила первые танки Abrams
Фото из открытых источников

Украине передали первые танки Abrams. Об этом сообщает NYT, отмечая, что танки уже находятся на территории Украины. Издание отмечает, что информацию о поставках танков Abrams Украине предоставили официальные лица США. При этом точной информации о количестве уже переданных танков Abrams Украине нет.

Отдельно указано то, что еще больше танков Abrams Киев получит в ближайшие месяцы. Те танки, которые поставлены Украине, были первыми из 31 обещанных администрацией президента США Джо Байдена.

Отметим, западные страны, в том числе и США, заявляют, что будут и далее поставлять Киеву вооружение и боеприпасы. К тому же США и Украина намерены начать совместное производство вооружения в ближайшее время.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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