Украина получила первые танки Abrams

Украине передали первые танки Abrams. Об этом сообщает NYT, отмечая, что танки уже находятся на территории Украины. Издание отмечает, что информацию о поставках танков Abrams Украине предоставили официальные лица США. При этом точной информации о количестве уже переданных танков Abrams Украине нет.

Отдельно указано то, что еще больше танков Abrams Киев получит в ближайшие месяцы. Те танки, которые поставлены Украине, были первыми из 31 обещанных администрацией президента США Джо Байдена.

Отметим, западные страны, в том числе и США, заявляют, что будут и далее поставлять Киеву вооружение и боеприпасы. К тому же США и Украина намерены начать совместное производство вооружения в ближайшее время.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»