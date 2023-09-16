BZ: Европа может вступить в войну с Россией из-за Украины

Сегодня, 10:54

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BZ: Европа может вступить в войну с Россией из-за Украины
Фото из открытых источников

Украинский конфликт может перерасти в европейскую войну, пишет немецкая газета «Berliner Zeitung». Как отмечается в материале, растущая истощенность украинских войск повышает риск эскалации конфликта. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше жертв и разрушений на Украине и тем меньше шансов на достижение мирного соглашения, которое также обеспечит безопасность Запада.

Велика вероятность разрастания конфликта и втягивания в него стран ЕС и НАТО. В публикации отмечается, что Киев при поддержке стран Запада все больше атакует стратегическую инфраструктуру России. Не исключено, что Западу придется вмешаться, чтобы предотвратить поражение Украины.

Обозреватели издания подчеркивают, что в случае провала контрнаступления ВСУ Киев может потребовать, чтобы западные военные зашли на территорию Украины, так как оружейные поставки не смогут компенсировать огромные потери украинских военных в их противостоянии с Россией. По мнению автора статьи, лидеры западных стран все больше осознают реальность такой развязки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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