В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
Украинский конфликт может перерасти в европейскую войну, пишет немецкая газета «Berliner Zeitung». Как отмечается в материале, растущая истощенность украинских войск повышает риск эскалации конфликта. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше жертв и разрушений на Украине и тем меньше шансов на достижение мирного соглашения, которое также обеспечит безопасность Запада.
Велика вероятность разрастания конфликта и втягивания в него стран ЕС и НАТО. В публикации отмечается, что Киев при поддержке стран Запада все больше атакует стратегическую инфраструктуру России. Не исключено, что Западу придется вмешаться, чтобы предотвратить поражение Украины.
Обозреватели издания подчеркивают, что в случае провала контрнаступления ВСУ Киев может потребовать, чтобы западные военные зашли на территорию Украины, так как оружейные поставки не смогут компенсировать огромные потери украинских военных в их противостоянии с Россией. По мнению автора статьи, лидеры западных стран все больше осознают реальность такой развязки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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