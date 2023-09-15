Генерал армии ВСУ Соколов: в начале СВО российские силы имели полное преимущество

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
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Генерал ВСУ Андрей Соколов рассказал о том, что ВС РФ имели преимущество над ВСУ в начале «военной спецоперации» на территории Украины.
По его словам, возможности российской группировки, которая зашла на территорию Украины с севера, значительно превосходили возможности украинских сил. Об этом он сказал в интервью изданию «Украинская правда», пишет Лента.ру. Соколов заявляет, что численно и в технике преимущество российских войск было в 20-25 раз.
«Могу сказать, что это было полное преимущество и в личном составе, и в технике», — отметил Соколов.
В первый день, по его словам, у ВС РФ было преимущество в воздухе. Но за несколько месяцев ВСУ смогли добиться того, чтобы российская авиация не летала за линию фронта.
Сейчас на вооружении Украины есть оружие, которое до начала «военной спецоперации» Запад Украине отказывался поставлять. При этом уже согласованы поставки истребителей F-16. Украина получила современные комплексы ПВО, танки и дроны различных типов, которые используются против российских войск.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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