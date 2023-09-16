WSJ: Киев запускает продажу военных облигаций европейцам

Украина использует несколько путей для наращивания расходов на боевые действия. Для увеличения расходов на оборону с 30 млрд долларов до 45 миллиардов Киев запускает продажу военных облигаций для частных лиц в Европе. Как пишет «The Wall Street Journal», такой подход называют «лоскутным».

На этой неделе кабмин Украины совместно с Investment Capital Ukraine (ICU) открывает дистанционную продажу военных облигаций частным лицам за рубежом. В следующем году Украина планирует достигнуть показателя в 45 млрд долларов.

«Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные пробелы, то правительство не сможет финансировать свои военные усилия», — заявил руководитель отдела макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

Кроме того, Киев наращивает внутренний рынок облигаций. Известно, что в этом году правительство заняло 10 млрд долларов. После начала боевых действий украинский Нацбанк приобрел много новых гособлигаций с целью стабилизации экономики страны.

Ранее сообщалось о том, что самой большой статьей расходов бюджета страны является денежное содержание бойцов ВСУ. На эти цели выделяется около трети казны, сообщает Минфин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»