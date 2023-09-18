Генерал Попов прогнозирует, что СВО продлится еще минимум 1,5 года

Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил о том, что гражданам России не стоит надеяться на то, что боевые действия будут завершены в ближайшее время. СВО продлится еще минимум полтора года — вот его прогноз, озвученный в беседе с изданием «Силовой блок».

Попов напомнил, что еще вначале специальной военной операции он прогнозировал, что она затянется минимум на три года. Хотя тогда, напомним, многие заявляли о том, что Киев будет взят за три дня, максимум — неделю.

«Вспомним ВОВ. Разве принципиальным образом что-то изменилось? Ну, техника стала мощнее, боевой потенциал вырос в разы, однако технология применения оружия не изменилась, а ВОВ длилась более четырех лет, — порассуждал генерал-майор. — Если политики не примут решений о мирном договоре, то все это продлится минимум 1,5 года. Подчеркну, это минимум».

Попов аргументировал это тем, что пока российским войскам не удалось достичь тех результатов, которые были поставлены перед ними руководством страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»