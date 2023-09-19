Впервые за полгода РФ атаковала объекты энергосистемы Украины

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ
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Украинские СМИ сообщили о том, что 21 сентября РФ впервые за полгода атаковала объекты энергосистемы Украины.
Исходя из данных, которые были размещены в соцсетях властями и местными жителями, в результате этой атаки были повреждены объекты энергосети в западных и центральных областях. В частности, сообщалось об частично обесточивании Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. Официально представители энергосетей заявили о том, что к утру 21 сентября обесточенными оставались 398 населенных пунктов.
Украинские власти заявляют, что перед энергокомпаниями стояла задача подготовиться к возможным атакам по энергосети в осенне-зимний период.
При этом звучат заявления о том, что ВСУ в этом году имеет больше вооружения, которое позволяет атаковать тыловые объекты на территории РФ. Поэтому эксперты опасаются, что в ответ на атаки по энергосети Украины последуют удары и по российским электростанциям, ТЭЦ и другим объектам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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