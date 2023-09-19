Минфин Украины сообщил о получении гранта США в размере 1,25 миллиардов долларов

Сегодня, 15:24

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Минфин Украины сообщил о получении гранта США в размере 1,25 миллиардов долларов
Фото из открытых источников

Минфин Украины сообщил о том, что США предоставили Киеву еще 1,25 млрд долларов помощи.

По данным украинского ведомства, с февраля 2022 года США перечислили Украине помощи на 21,7 млрд долларов, передает ТАСС.

«В госбюджет Украины уже поступило $21,7 млрд от Соединенных Штатов. Финансовая помощь от США оказывается на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны», - сообщает украинский Минфин.

Очередной транш в размере 1,25 млрд долларов Украина получила от США через целевой фонд доноров Всемирного банка. Эти средства необходимы для возмещения расходов бюджета. То есть их направят на обеспечение пенсионных выплат, выплаты сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на оплату труда медработников, госслужащих и педагогических работников.

Украина самостоятельно может покрывать только военные расходы, и на 2023 год в бюджете было заложен дефицит в размере 38 млрд долларов США. В проекте бюджета на 2024 год Украина заложила дефицит в 42 млрд долларов, и при достижении этого показателя общий объем госдолга Украины вырастет до 220 млрд долларов. При этом Запад и далее готов предоставлять Украине поддержку, поскольку в затяжном конфликте легче ослабить РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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