Отступление в Лисичанске и перспектива контрнаступления: канал «Южный ветер» о планах ВСУ

Украинское военное командование уже смирилось с неминуемым поражением в Лисичанске, но еще вынашивает планы о контрнаступлении. Так ситуацию в зоне проведения СВО оценили авторы Telegram-канала «Южный ветер».

Отмечается, что отступление с позиций в Лисичанске ВСУ будут проводить поэтапно, с ведением оборонительных боев. Также продолжается отход подразделений из укрепрайона Горское-Золотое к новому рубежу Северск-Соледар-Звановка-Бахмут-Зайцево. Здесь наступление русских сил возглавляют штурмовые отряды «ЧВК Вагнера».

«Касательно дальнейших направлений наступательных действий, в активной фазе остается только бросок «ЧВК Вагнера» на Бахмут, однако там вся линия обороны перекопана траншеями в два-три эшелона», – авторы Telegram-канала «Южный ветер».

Несмотря на критическую ситуацию в украинской армии, потерю важных населенных пунктов и обострившийся кадровый голод в подразделениях, ВСУ могут предпринять попытку наступления. Для этого в Донбасс и в сторону Запорожья перебрасываются резервы, а также западное оружие и техника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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