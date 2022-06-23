ВСУ перебрасывают бронетехнику в направлении Бахмута

После окружения группировки войск в Горском и Золотом, а также оперативного окружения Лисичанска, командование украинской армии пытается отвести оставшиеся на этом участке подразделения к Бахмуту, чтобы сформировать новую линию обороны на Донбассе.

Украинские источники опубликовали переброску танковой колонны в Бахмут. Местные жители отмечают, что запечатленные на видео танки двигались в направлении Бахмута со стороны поселка Опытное на южной окраине города. Вероятно, видео было снято несколько дней назад и техника, попавшая в кадр, является частью подкреплений, перебрасываемых украинским командованием на данное направление.

По замыслу Генштаба ВСУ, Бахмут должен стать новым центральным пунктом обороны по линии Северск—Соледар—Бахмут—Константиновка. Таким образом противник пытается помешать продвижению российский сил в направлении Славянска и Краматорска. Сейчас тяжелые бои идут в Клиновом и Зайцево, в районе Углегорской ТЭС.

Серьезное укрепление обороны в районе Бахмута, по мнению военных обозревателей, связано с тем, что на этом участке фронта действуют штурмовые отряды «ЧВК Вагнера», которые ранее смогли проломить глубоко эшелонированную оборону украинской армии в Попасной, что в итоге привело к развалу обороны ВСУ и образованию нескольких «котлов».

В настоящее время передовые подразделения наступающих союзных сил находятся примерно в пяти километрах от Бахмута.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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