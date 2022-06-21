Жители Золотого рассказали о тяжелой гуманитарной обстановке в городе из-за ВСУ

Жители населенного пункта Золотое, куда ранее зашли российские подразделения, рассказали о тяжелой гуманитарной обстановке в городе.

«В Золотом в настоящий момент крайне тяжёлая гуманитарная ситуация – в городе нет воды и электричества, а вся продовольственная и иная помощь, которая направляясь местному населению, изымалась у людей в пользу украинских военных», — пишут авторы канала «Оперативные сводки» в Telegram.

Одновременно с этим на этом канале появились первые кадры захода российских подразделений в город Горское, куда отступили украинские боевики из Золотого, попутно заминировав железнодорожный мост. Сейчас союзные силы проводят зачистку населенного пункта.

Именно из этих городов украинские силы с 2014 года обстреливали мирное население Донбасса. Основные силы ВСУ ушли отсюда в Бахмут, к которому уже подходят российские подразделения. По информации информированных источников, именно на Бахмутском направлении сейчас работают бойцы «ЧВК Вагнера», ранее прорвавшие оборону украинских боевиков в Попасной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700