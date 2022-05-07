Командование ВСУ в Лисичанске пытается избежать участи подразделений в Попасной

Военкор Сладков заявил о нехватке ударных беспилотников в армии ВС РФ
Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты....Подробнее
Украинские подразделения начали покидать Лисичанск в страхе перед наступлением российской группировки.
Целая бригада ВСУ покинула укрепрайон в Лисичанске, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Таким образом украинское командование пытается избежать окружения.
Отступление обусловлено захватом российскими силами Попасной двумя днями ранее. Это позволило им выйти на оперативный простор и начать наступление в сторону треугольника Лисичанск — Северодонецк — Рубежное. Утратив стратегически важный пункт, ВСУ предпочли отступить из Лисичанска, опасаясь полного окружения.
«Попаснянская мясорубка» продолжалась на протяжении двух месяцев. Здесь противник организовал мощные укрепрайоны с десятками опорных пунктов и огневых точек. В результате боев погибли около двух тысяч украинских военных, и взятые в конце апреля пленные признавались, что не узнав о переброске на Попасную, не хотели воевать и сдались сознательно. По словам источников, прорыв фронта удалось обеспечить штурмовикам «ЧВК Вагнера».
Украинские подразделения отступают на линию обороны Славянск-Краматорск-Бахмут. Командование ВСУ надеется избежать участи подразделений в Попасной.
В ближайшие дни российским вооруженным силам совместно с народной милицией ЛНР предстоит зачистка Золотого, Врубовки и Горского, которая значительно упростилась после прорыва в Попасной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военнослужащим Российской Федерации на поле боя катастрофически необходимы ударные беспилотные летающие аппараты....Подробнее
Попытка Украины отбить ранее захваченный российскими войсками остров Змеиный провалилась. О том, для чего Киеву...Подробнее
В Екатеринбурге начали продавать шоп-туры по магазинам брендов, которые покинули российский рынок. Для желающих снова...Подробнее
В Новороссийске городская администрация потребовала от владельца магазина «Za мясом» сменить вывеску и поработать над...Подробнее
То, что США передают разведданные Украине, Россия не будет игнорировать, но действовать необходимо разумно. Об этом в...Подробнее
НАТО уже готовится к реализации следующего плана по расширению, если провалятся окончательно планы по Украине. Об этом...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков считает, что РФ не стоит уничтожать американские спутники над Украиной, где с 24...Подробнее
Россия смогла удивить американцев снова, начав применять против ВСУ «короля бомб». Об этом пишет издание Sohu, отмечая...Подробнее
В трех селах Тяжинского округа Кемеровской области загорелись более 50 домов и хозяйственных построек. Об этом сообщает...Подробнее
Социолог из Санкт-Петербурга Максим Шугалей встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Во...Подробнее
Комментировать