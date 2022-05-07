Командование ВСУ в Лисичанске пытается избежать участи подразделений в Попасной

Сегодня, 13:28

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Командование ВСУ в Лисичанске пытается избежать участи подразделений в Попасной
Фото из открытых источников

Украинские подразделения начали покидать Лисичанск в страхе перед наступлением российской группировки. 

Целая бригада ВСУ покинула укрепрайон в Лисичанске, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Таким образом украинское командование пытается избежать окружения. 

«Сегодня союзными войсками взят под контроль н.п. Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ оставив свои позиции после небольших боестолкновений», — пояснил Мирошник. 

Отступление обусловлено захватом российскими силами Попасной двумя днями ранее. Это позволило им выйти на оперативный простор и начать наступление в сторону треугольника Лисичанск — Северодонецк — Рубежное. Утратив стратегически важный пункт, ВСУ предпочли отступить из Лисичанска, опасаясь полного окружения.

«Попаснянская мясорубка» продолжалась на протяжении двух месяцев.  Здесь противник организовал мощные укрепрайоны с десятками опорных пунктов и огневых точек. В результате боев погибли около двух тысяч украинских военных, и взятые в конце апреля пленные признавались, что не узнав о переброске на Попасную, не хотели воевать и сдались сознательно. По словам источников, прорыв фронта удалось обеспечить штурмовикам «ЧВК Вагнера». 

Украинские подразделения отступают на линию обороны Славянск-Краматорск-Бахмут. Командование ВСУ надеется избежать участи подразделений в Попасной. 

В ближайшие дни российским вооруженным силам совместно с народной милицией ЛНР предстоит зачистка Золотого, Врубовки и Горского, которая значительно упростилась после прорыва в Попасной. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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