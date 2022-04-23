Генерал-майор Попов назвал правильной тактику ВС РФ на Украине по итогам 60 дней СВО

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов заявил, что Россия выбрала правильную тактику ведения боя в рамках специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины.

Анализируя результаты первых 60 дней с начала миссии, он рассказал, что российская армия приняла во внимание ряд причин, включая боевой опыт ВСУ, который украинские солдаты заработали во время последних восьми лет, обстреливая позиции ополчения ЛДНР.

«Одной из главных задач ВС РФ в ходе спецоперации является максимальное сохранение жизней своих военнослужащих, гражданских и по возможности солдат противника. И если украинские армейские подразделения изначально понимали это и старались избегать столкновений, то ситуацию решили "исправить" нацбаты», — заявил генерал-майор.

Владимир Попов добавил, что определенную сложность в выполнении поставленных задач является большое количество мирных жителей, которыми националисты прикрываются как «живым щитом».

«Именно поэтому зачистка Мариуполя продолжалась более 50 дней. Однако на сегодняшний день остатки неонацистов блокированы в промзоне на "Азовстали". Они по-прежнему хорошо вооружены, мотивированы и имеют запасы боеприпасов и продовольствия, чтобы продолжать сопротивление», — рассказал он.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» поддержал решение президента РФ Владимира Путина отказаться от штурма и перейти к осаде. Это позволит избежать лишних жертв и подтолкнет радикалов добровольно сложить оружие и сдаться.

Владимир Попов также отреагировал на появившиеся в ряде источников сообщения об участии в СВО различных добровольческих формирований и «ЧВК Вагнера». По его мнению, они не являются основной боевой силой, однако занимают определенную нишу в военных действиях.

Ополченец Владлен Татарский ранее рассказал о «вагнеровцах», сыгравших важную роль в боях за Попасную.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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