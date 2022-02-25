Академик Федоров: Зеленский хочет пролить побольше крови перед капитуляцией

Сбербанк сделал заявление о возможности изъятия вкладов граждан
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Власти Украины отказались от прямого переговорного процесса с российской стороной, тем самым только усугубив свое положение, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
По его словам, киевский режим находится в агонии. Украинские лидеры не знают, что делать из-за страха перед трибуналом, который ждет всю преступную верхушку, пишет ФАН.
Ранее Госдепартамент США заявил, что примет решение Украины о нейтральном статусе. Однако Зеленский не захотел идти на переговоры, так как Киев не устроили условия Кремля. В результате продвижение российских войск к Киеву продолжилось.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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