23 декабря 2021 года на сайте СБУ, спустя почти шесть лет, опубликована причина сокрушительного разгрома всей Дебальцевской группировки ВСУ – присутствие «ЧВК Вагнера», неназванному руководителю которой выдвинуто подозрение.

В своем Telegram-каналевоенный эксперт Борис Рожин с юмором дал оценку происходящему:

«Градус величия "неназванного руководителя" стремится уже к галактическим масштабам. Теперь на его счету еще и фактический разгром части нескольких бригад ВСУ. Само собой, "уведомить его о подозрении" будет решительно невозможно, если он на раз громит украинские бригады».

Рожин высмеивает украинских горе-пропагандистов, добавивших очки профессиональному рейтингу ЧВК «Вагнер».

«Собственно, СБУ как бы говорит, что катастрофа ВСУ под Дебальцево состоялась потому, что там в том числе действовало ЧВК. При этом, как известно, на стороне ВСУ в ходе войны также действовали американские ЧВК ("Greystone", "GreenGroup" и т.д.). Но они почему-то громких военных успехов в ходе интенсивной фазы боевых действий не добились, котлов не организовывали. А вот тут пришел "Вагнер" и сделал ВСУ ата-та». «А потом те же французы удивляются, почему их гонят ссаными тряпками из Мали и приглашают "одного из руководителей разгрома ВСУ под Дебальцево» - справедливо подмечает эксперт.

Рожин открыто называет произошедшее ярким примером идиотизма украинской пропаганды, который оказался российской частной военной компании только на руку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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