Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...Подробнее
23 декабря 2021 года на сайте СБУ, спустя почти шесть лет, опубликована причина сокрушительного разгрома всей Дебальцевской группировки ВСУ – присутствие «ЧВК Вагнера», неназванному руководителю которой выдвинуто подозрение.
В своем Telegram-каналевоенный эксперт Борис Рожин с юмором дал оценку происходящему:
Рожин высмеивает украинских горе-пропагандистов, добавивших очки профессиональному рейтингу ЧВК «Вагнер».
Рожин открыто называет произошедшее ярким примером идиотизма украинской пропаганды, который оказался российской частной военной компании только на руку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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