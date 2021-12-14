Военный аналитик пояснил, как СБУ пытается мстить за Луганский аэропорт и Дебальцево

Сегодня, 15:34

0

Image 16+
Военный аналитик пояснил, как СБУ пытается мстить за Луганский аэропорт и Дебальцево
Фото из открытых источников

На сайте СБУ недавно появилась информация о заочном предъявлении обвинений руководителю «ЧВК Вагнера». Его подозревают в «посягательстве на территориальную целостность страны» и ведении агрессивной войны из-за участия российских добровольцев в событиях в Донбассе 2014-2015 года. В частности, упоминается поражение ВСУ под Дебальцево.

Военный аналитик, пишущий под псевдонимом в Telegram-канал Astra Militarum, напомнил украинским спецслужбам, что агрессивную войну летом 2014 года в отношении своих же соотечественников вела именно ВСУ. Эксперт перечислил случаи жестокости по отношению к жителям Луганщины. Из-за вероломных атак погибли десятки граждан, включая детей. Он напомнил, что налеты координировались с Луганского аэропорта, который в то время был захвачен ВСУ. 

«Благодаря помощи того, что в прессе называется «ЧВК Вагнера», ополчение ЛНР смогло остановить налеты украинской авиации на Луганск и другие населенные пункты. 14 июня 2014 года в небе над Луганском был сбит украинский самолет Ил-76, который перевозил десант Вооруженных сил Украины в занятые ими части ЛАП.  Десантники должны были пополнить ряды карателей в решающем броске на Луганск. Наконец, в сентябре 2014 года после тяжелых боев за Изварино, Новосветловку и Хрящеватое, ополченцы и добровольцы окружили группировку ВСУ в районе Луганского аэропорта»,напомнил автор. 

Добровольцам удалось переломить ситуацию на Донбассе. Именно поэтому сейчас, вслед за европейскими кураторами, Киев пытается сфабриковать обвинения в адрес «ЧВК Вагнера», которая оказалась настолько эффективна, что разгромила под Луганском регулярные войска Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военный аналитик пояснил, как СБУ пытается мстить за Луганский аэропорт и Дебальцево

Сегодня, 15:34

Украинские военные несут крупные потери в боях на Донбассе

Сегодня, 14:59

Донбасс заявил о наличии химического оружия в Харьковской области

Сегодня, 14:29

Борис Рожин: Украина подчеркнула роль «ЧВК Вагнера» в катастрофе ВСУ под Дебальцево 

Сегодня, 14:18

В ДНР обещали сбивать любые иностранные самолеты над Донбассом

14-12-2021, 09:54

Корабль ВМС Украины прорвался между закрытыми ВМФ России зонами в Азовском море

11-12-2021, 15:54

Марочко: контрмеры ЛНР обескуражат вооружившихся Javelin военных ВСУ

10-12-2021, 16:34

Conflict Intelligence Team сообщила о переброске России дивизиона ЗРК «Бук» в пригород Воронежа

9-12-2021, 15:54

Эшелон российских реактивных установок УР-77 направился к границе Украины

6-12-2021, 10:09

AP: разведка США ждет наступления РФ на Украину в начале 2022 года

4-12-2021, 09:59

Разведка ВСУ раскрыла правду о «нападении» России, о которой боится говорить официально

2-12-2021, 18:24

Огромная колонна украинских РСЗО «Град» выдвинулась в сторону республик Донбасса

2-12-2021, 09:19

На Украине с 1 января могут ввести военное положение

25-11-2021, 09:49

В США объявили об отправке на Украину своих военных, средств ПВО и ПТРК

23-11-2021, 08:39

Глава МИД Украины Кулеба: Реальная «угроза вторжения» со стороны России существует

22-11-2021, 12:59

25 танков ВСУ направляются к Донецку

21-11-2021, 13:39

«Создать хаос в тылу». У НАТО новые планы на Украину

20-11-2021, 13:34

В 200 километрах от украинской границы размещены более 1200 российских танков, САУ и РСЗО

18-11-2021, 12:39

Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения

14-11-2021, 23:24

В окрестностях Луганска начался ожесточенный бой ВСУ и ополченцев

14-11-2021, 21:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

22-12-2021, 15:24

0

Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...

Подробнее
Решение принято. Новогодние выплаты пенсионерам РФ начнутся с 27 декабря

Решение принято. Новогодние выплаты пенсионерам РФ начнутся с 27 декабря

22-12-2021, 15:44

0

В конце декабря многие пожилые граждане получат выплаты по линии Пенсионного фонда. Деньги будут приходить на карты,...

Подробнее
Начнут выселять. Всех, кто живет в квартирах, ждет изменение с января

Начнут выселять. Всех, кто живет в квартирах, ждет изменение с января

22-12-2021, 16:34

0

В следующем году могут начаться массовые выселения из квартир. Об этом заявила представитель компании Est-a-Tet Юлия...

Подробнее
Haberturk: Турция может возглавить операцию НАТО на Донбассе

Haberturk: Турция может возглавить операцию НАТО на Донбассе

Вчера, 18:59

0

Турция может возглавить силы НАТО, которые будут противостоять России. Этому вопросу турецкое издание Haberturk...

Подробнее
Всех пенсионеров в РФ может ожидать выплата 10 тысяч рублей от государства

Всех пенсионеров в РФ может ожидать выплата 10 тысяч рублей от государства

Вчера, 20:24

0

Представитель Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова высказала мнение о том, что в ближайшее...

Подробнее
Александр Бельский связал с судьбой получение высоких постов выходцами из Курортного района

Александр Бельский связал с судьбой получение высоких постов выходцами из Курортного района

22-12-2021, 21:05

0

Высокопоставленные должности в Санкт-Петербурге по загадочному стечению обстоятельств получают выходцы из Курортного...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Гражданам в России выплатят по 20 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 января 2022 года

Гражданам в России выплатят по 20 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 января 2022 года

21-12-2021, 16:19

0

В 2022 году вступят в силу изменения, которые затронут правила начисления выплат на детей. Все без исключения родители...

Подробнее
Пенсионеры получат выплаты к Новому году и после: что изменится в 2022 году

Пенсионеры получат выплаты к Новому году и после: что изменится в 2022 году

22-12-2021, 23:29

0

Комитет Госдумы по труду и социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, который предусматривает...

Подробнее
Выплата 10 000 рублей пенсионерам: стало известно о планах Минфина

Выплата 10 000 рублей пенсионерам: стало известно о планах Минфина

Сегодня, 13:44

0

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов раскрыл возможные планы властей по индексации...

Подробнее
Еще по 11 500 рублей от соцзащиты: кому придут деньги до 25 декабря

Еще по 11 500 рублей от соцзащиты: кому придут деньги до 25 декабря

22-12-2021, 18:54

0

Это завершительные начисления для семей с детьми в 2021 году. Выплаты поступят на карты, принадлежащие национальной...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах