На сайте СБУ недавно появилась информация о заочном предъявлении обвинений руководителю «ЧВК Вагнера». Его подозревают в «посягательстве на территориальную целостность страны» и ведении агрессивной войны из-за участия российских добровольцев в событиях в Донбассе 2014-2015 года. В частности, упоминается поражение ВСУ под Дебальцево.

Военный аналитик, пишущий под псевдонимом в Telegram-канал Astra Militarum, напомнил украинским спецслужбам, что агрессивную войну летом 2014 года в отношении своих же соотечественников вела именно ВСУ. Эксперт перечислил случаи жестокости по отношению к жителям Луганщины. Из-за вероломных атак погибли десятки граждан, включая детей. Он напомнил, что налеты координировались с Луганского аэропорта, который в то время был захвачен ВСУ.

«Благодаря помощи того, что в прессе называется «ЧВК Вагнера», ополчение ЛНР смогло остановить налеты украинской авиации на Луганск и другие населенные пункты. 14 июня 2014 года в небе над Луганском был сбит украинский самолет Ил-76, который перевозил десант Вооруженных сил Украины в занятые ими части ЛАП. Десантники должны были пополнить ряды карателей в решающем броске на Луганск. Наконец, в сентябре 2014 года после тяжелых боев за Изварино, Новосветловку и Хрящеватое, ополченцы и добровольцы окружили группировку ВСУ в районе Луганского аэропорта», — напомнил автор.

Добровольцам удалось переломить ситуацию на Донбассе. Именно поэтому сейчас, вслед за европейскими кураторами, Киев пытается сфабриковать обвинения в адрес «ЧВК Вагнера», которая оказалась настолько эффективна, что разгромила под Луганском регулярные войска Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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