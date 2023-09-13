Марочко рассказал о новой тактике ВСУ применения дронов роями у Кременной

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ
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Новую тактику применения своих беспилотников отрабатывают военнослужащие Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении фронта. Об этом стало известно из Телеграм-сообщения военного эксперта Андрея Марочко, отставного подполковника Луганской народной республики (ЛНР).
Он со ссылкой на собственные источники пишет, что «интенсивное применение» военнослужащими ВСУ ударных беспилотников фиксируется в зоне ведения боевых действий в районе города Кременная. Противник активно отрабатывает тактику применения их целыми стаями и в одночасье.
«Отрабатывается новая тактика — одновременное применение большого количества беспилотных летательных аппаратов в виде роя», — написал Марочко.
Ранее сообщалось о тревожных новостях из Артемовского направления фронта. По данным военкора Алехина, российских войск уже нет в Клещеевке и Андреевке. Журналист Андрица сообщил, что самые тяжелые бои сейчас ведутся у Курдюмовки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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