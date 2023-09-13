Клупов назвал «приметы» нового наступления на Украине

Сегодня, 12:44

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Клупов назвал «приметы» нового наступления на Украине
Фото из открытых источников

Полковник РФ Рустем Клупов заявил о том, что уже видит «приметы» грядущего наступления ВС РФ на территории Украины.

Он полагает, что контрудар ВС РФ будут наносить тогда, когда ВСУ дойдут до второй линии обороны, выстроенной российскими войсками на занятых украинских территориях, пишет «МК».

По его мнению, возможна ситуация, когда ВСУ застопорятся, и тогда у войск РФ появится возможность нанести ответный удар. Он отметил, что важно сформировать ресурсы для того, чтобы атаковать в ответ украинские войска.

«Есть четыре основных условия нанесение контрудара. Первое — противника нужно остановить после того, как исчерпал все свои наступательные возможности. Второе — ему должны нанести быстрое огневое поражение. Третье — противник к тому моменту уже исчерпал свои резервы, а значит он не имеет возможности перебросить живую силу на это направление. И четвертое, это уже касается нас, — мы должны иметь необходимые силы и средства для нанесения контрудара», — заявил Клупов.

Отметим, ранее в СМИ появилась неофициальная информация о том, что в РФ готовится новая волна масштабной мобилизации, хотя официально об этом власти не сообщали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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