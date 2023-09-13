Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ
Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
Усиление атак по Крыму прокомментировал политолог Семен Уралов.
В беседе с РИА Новости он отметил, что боевые действия перешли в стадию, которую можно назвать «войной на истощение». Дроны стали активнее использовать как ВС РФ, так и ВСУ. При этом украинские военные все чаще бьют по военным объектам РФ в Крыму и эти атаки становятся все мощнее.
«Сейчас идет большой конфликт за левобережье. И мы перешли на этап войны на истощение», – сказал Уралов.
Эксперт добавил, что ВСУ получает огромную поддержку от Запада и она в том числе в предоставлении Украине разведданных. У РФ, по его словам, нет таких ресурсов.
Он отметил, что ВСУ могут и далее мобилизовать население и готовить новое контрнаступление на весну. Запад, отметил Уралов, будет обеспечивать Украину вооружением и боеприпасами, так как заинтересован в истощении РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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