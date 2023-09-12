Марочко сообщил, что ВС России сорвали наступление ВСУ на купянском направлении

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ
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Отечественный военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сделал заявление в беседе с РИА Новости о том, что ВС России удалось сорвать попытку наступления украинской армии на Купянском направлении фронта. В свете последних заявлений о том, что у Купянску продвигаются именно российские войска, оно прозвучало довольно неожиданно.
По его словам, противник готовил наступление на село Новоселовское. Разведка донесла, что командование ВСУ сосредотачивает на Купянском направлении фронта ударную группировку. Следовательно, противник готовился не к обороне, а к штурму позиций российских сил.
«Данная информация своевременно была передана командованию, после чего артиллерийскими и авиационными ударами сосредоточение украинских войск было рассеяно», — пояснил Марочко.
А тем временем военный волонтер Роман Алехин опубликовал не очень хорошие новости с Артемовского направления фронта, где продолжаются ожесточенные бои. По его информации, которая еще нуждается в официальном подтверждении, подразделения ВС РФ больше не присутствуют не только в Клещеевке, но и в Андреевке, а сама ЛБС проходит строго по железной дороге.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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