Сивков: удар по Севастополю мог быть нанесен ракетами SCALP/Storm Shadow

Военблогер Подоляка предупредил о войне после СВО РФ
Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
Удар по Севморзаводу им. Орджоникидзе в Севастополе, скорее всего, Украина нанесла, применив поставленными западными союзниками дальнобойные ракеты Storm Shadow. К такому мнению склоняется отечественный военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Командующий ВВС Украины Николай Олещук сегодня в своем телеграм-канале даже намекнул на это, написав, что русских «штормит» в Севастополе.
«С большой долей вероятности, удар был нанесен ракетами SCALP/Storm Shadow. Произошедшее в Севастополе ставит задачу обнаружения и уничтожения авиационных носителей противника еще на земле», – высказался Сивков.
Еще один его коллега, Алексей Леонков, предположил, что украинская армия для осуществления столь дерзкой атаки использовала как минимум пять боевых самолетов Су-24, которых, по заявлениям официальных источников, у страны уже почти не осталось.
«Надо дождаться обнаружения обломков», – резюмировал специалист по военному делу.
Меж тем ракетная атака десятью крылатыми ракетами на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в Севастополе была осуществлена еще минувшей ночью, минуло уже много часов, но официальных сообщений о том, какие же ракеты использовал Киев, все еще нет.
По информации СМИ, во время ночного налета ракет (из них были семь сбиты) и трех морских дронов-камикадзе, которые были уничтожены кораблем "Василий Быков", пострадали подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Блогер Юрий Подоляка уверен, что война будет продолжаться после окончания «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков....Подробнее
Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...Подробнее
Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...Подробнее
Врач-диетолог Марият Мухина сообщила, что в пожилом возрасте не стоит сочетать бананы с молоком, а мясо с картофелем. В...Подробнее
Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина...Подробнее