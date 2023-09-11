Сивков: удар по Севастополю мог быть нанесен ракетами SCALP/Storm Shadow

Удар по Севморзаводу им. Орджоникидзе в Севастополе, скорее всего, Украина нанесла, применив поставленными западными союзниками дальнобойные ракеты Storm Shadow. К такому мнению склоняется отечественный военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук сегодня в своем телеграм-канале даже намекнул на это, написав, что русских «штормит» в Севастополе.

«С большой долей вероятности, удар был нанесен ракетами SCALP/Storm Shadow. Произошедшее в Севастополе ставит задачу обнаружения и уничтожения авиационных носителей противника еще на земле», – высказался Сивков.

Еще один его коллега, Алексей Леонков, предположил, что украинская армия для осуществления столь дерзкой атаки использовала как минимум пять боевых самолетов Су-24, которых, по заявлениям официальных источников, у страны уже почти не осталось.

«Надо дождаться обнаружения обломков», – резюмировал специалист по военному делу.

Меж тем ракетная атака десятью крылатыми ракетами на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в Севастополе была осуществлена еще минувшей ночью, минуло уже много часов, но официальных сообщений о том, какие же ракеты использовал Киев, все еще нет.

По информации СМИ, во время ночного налета ракет (из них были семь сбиты) и трех морских дронов-камикадзе, которые были уничтожены кораблем "Василий Быков", пострадали подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»