Эксперт Шурыгин: ракетный удар по Севастополю давно был предсказуем

Ракетный удар ВСУ по военным целям в Севастополе давно был предсказуем и очевиден. Так считает военный эксперт Владислав Шурыгин, передает «Военное дело».

По мере накопления противником запасов крылатых ракет плотность подобных залпов будет только возрастать. А, значит, в любом случае будут и «прилеты».

«Очевидно, что при высокой плотности залпа часть ракет будет достигать целей, «перегружая» систему ПВО. Собственно, так случилось и с сегодняшним ударом по севастопольскому кораблестроительному заводу, когда, расстреляв боекомплект, ЗРК, прикрывавший этот сектор, просто вышел из боя на перезарядку и оставшиеся ракеты долетели до целей», — объяснил попадания эксперт Шурыгин.

Эксперт также жестко прошелся по войскам ПВО, заявив, что эффективность защищающих севастопольскую бухту средств нельзя назвать удовлетворительной. Она в пределах 70%. Это мало, полагает эксперт. 30% прорвавшихся украинских ракет — недопустимо высокий показатель, подчеркивает военный эксперт, который и гарантировал противнику успех.

Шурыгин назвал ВСУ умным и расчетливым врагом, который постоянно выискивает новые способы прорыва российской обороны.

«И, надо признать, что пока он явно опережает наше черноморское командование и владеет инициативой», — заключил специалист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»