Эксперт Шурыгин: ракетный удар по Севастополю давно был предсказуем

Мухина: картофель не стоит сочетать с мясом в пожилом возрасте
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Ракетный удар ВСУ по военным целям в Севастополе давно был предсказуем и очевиден. Так считает военный эксперт Владислав Шурыгин, передает «Военное дело».
По мере накопления противником запасов крылатых ракет плотность подобных залпов будет только возрастать. А, значит, в любом случае будут и «прилеты».
«Очевидно, что при высокой плотности залпа часть ракет будет достигать целей, «перегружая» систему ПВО. Собственно, так случилось и с сегодняшним ударом по севастопольскому кораблестроительному заводу, когда, расстреляв боекомплект, ЗРК, прикрывавший этот сектор, просто вышел из боя на перезарядку и оставшиеся ракеты долетели до целей», — объяснил попадания эксперт Шурыгин.
Эксперт также жестко прошелся по войскам ПВО, заявив, что эффективность защищающих севастопольскую бухту средств нельзя назвать удовлетворительной. Она в пределах 70%. Это мало, полагает эксперт. 30% прорвавшихся украинских ракет — недопустимо высокий показатель, подчеркивает военный эксперт, который и гарантировал противнику успех.
Шурыгин назвал ВСУ умным и расчетливым врагом, который постоянно выискивает новые способы прорыва российской обороны.
«И, надо признать, что пока он явно опережает наше черноморское командование и владеет инициативой», — заключил специалист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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