Эксперт Шурыгин заявил о том, что для российских военных важно удержать высоты вокруг Работино

Сегодня, 19:34

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Эксперт Шурыгин заявил о том, что для российских военных важно удержать высоты вокруг Работино
Фото из открытых источников

Бои за Работино, из которого российским войскам пришлось отойти, по некоторым параметрам даже превзошли сражение за Бахмут. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает NEWS.ru.

На данном участке фронта противник сосредоточил большие силы. К тому же там велика плотность артиллерийского огня украинцев. Работает дальнобойная артиллерия, напряжение максимальное - ВСУ снарядов при наступлении явно не жалеют.

Однако для ВС РФ в сложившейся ситуации важно не столько само Работино, сколько сражение за удержание высот в окрестностях села. Именно они позволяют артиллерийским огнем накрывать противника и блокировать его дальнейшее продвижение вперед.

Тем временем военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале с пометкой «Важно» разместил сообщение о том, что ВСУ продвигаются западнее Работино. Направление усилий украинских войск уже не только Новопрокоповка, но и село Копани.

Сегодня, напомним, президент России Владимир Путин озвучил потери в технике наступающего противника - 543 танка и 18 тысяч бронемашин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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