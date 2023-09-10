Военкор Сладков: российское наступление начнется только после окончания украинского

Все больше разговоров начинает появляться в информационном пространстве о том, что контрнаступление ВС РФ начнется буквально через считанные недели. Речь идет именно о масштабной операции.

Как известно, уже более месяца российские силы ведут наступательные действия на двух направлениях — Купянском и Краснолиманском. Однако, военкор Александр Сладков, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», заявил, что не стоит ждать от российских войск наступления как минимум до тех пор, пока не будет завершено украинское.

«Как только противник окончательно выдохнется, пойдём мы вперёд. И всё те же самые Волчанск, Купянск… Где у нас будет направление основного удара, а где отвлекающего? Кто ж его знает. Я вам хочу сказать, что эта война (СВО, - Авт.) соткана из миллиарда тактических элементов, которые потом соединены в оперативный уровень», — высказался Сладков.

Его слова о Волчанске и Купянске, конечно, несколько настораживают. Практически целый месяц военные эксперты ежедневно радовали общественность своими прогнозами — мол, еще немного, и Купянск будет возвращен. Более того, выдавали радостные крики рядового обывателя о том, что и Харьков будет окружен.

Народ на волне сообщений о существенном прорыве российских войск вначале наступления на Краснолиманском и Купянском направлениях уже был в предвкушении быстрой победы, но потом вдруг оказалось, что даже сообщения о взятии Синьковки не соответствовали действительности.

Сейчас же новостей с этих направлений фронта поступает крайне мало и нет точной ясности, на каком этапе наши наступательные действия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»