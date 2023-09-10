Эксперт Леонков объяснил причину паузы в атаках со стороны ВСУ под Работино

Сегодня, 10:39

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Эксперт Леонков объяснил причину паузы в атаках со стороны ВСУ под Работино
Фото из открытых источников

Противник сменил вектор усилий и резко сократил количество атак в районе населенного пункта Работино. Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Известиями» предположил, что снижение боевой активности на данном участке фронта позволяет предположить, что ВСУ взяли так называемую оперативную паузу.

Специалист пояснил, что обычно к ней прибегают для проведения ротации войск. Это может означать, что на данное направление фронта противник подтягивает свежие силы.

«Вооруженные силы Украины на данный момент стремятся добиться ощутимых результатов, чтобы западные кураторы, которые также были задействованы в планировании данного контрнаступления, всё-таки сменили безразличие на более активное участие. А именно, начали еще поставлять больше вооружения и военной техники, дефицит которой, как бы Украина ни скрывала, все-таки наблюдается», — резюмировал он.

«Reuters», к слову, сегодня передал, что Белый дом близок к принятию решения по поставке Киеву ракет большой дальности (на 304 км), которые могут выпускать кассетные бомбы (300-400 суббоеприпасов). В администрации считают, что такое оружие поможет ВСУ активнее уничтожать военные цели России, расположенные в глубоком тылу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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