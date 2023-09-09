Зеленский: у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у контрнаступления Вооруженных сил Украины не будет счастливого конца. Невзирая на то, что оно еще продолжается, но ни о каком «хэппи-энде» и речи быть не может. Он объяснил это тем, что силы обороны Украины понесли очень ощутимые потери, передают «Аргументы недели».

«Это не фильм, — высказался о контрнаступлении Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN. — Он не на полтора часа. Это не фильм со счастливым концом, его не будет. Мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. И это надо признать».

Украинский лидер добавил, что не все вооружение, которое союзники Киева дали под проведение контрнаступление, прибыло — многое до сих пор еще в пути. И это притом, что само контрнаступление длится уже три месяца.

Он поблагодарил партнеров Киева за оказанную поддержку, но сделал ремарку:

«Если бы они действовали более оперативно, у ВС РФ не было бы времени, чтобы настолько мощно подготовиться к обороне».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»