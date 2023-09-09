Зеленский: у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО
Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у контрнаступления Вооруженных сил Украины не будет счастливого конца. Невзирая на то, что оно еще продолжается, но ни о каком «хэппи-энде» и речи быть не может. Он объяснил это тем, что силы обороны Украины понесли очень ощутимые потери, передают «Аргументы недели».
«Это не фильм, — высказался о контрнаступлении Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN. — Он не на полтора часа. Это не фильм со счастливым концом, его не будет. Мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. И это надо признать».
Украинский лидер добавил, что не все вооружение, которое союзники Киева дали под проведение контрнаступление, прибыло — многое до сих пор еще в пути. И это притом, что само контрнаступление длится уже три месяца.
Он поблагодарил партнеров Киева за оказанную поддержку, но сделал ремарку:
«Если бы они действовали более оперативно, у ВС РФ не было бы времени, чтобы настолько мощно подготовиться к обороне».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...Подробнее
Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в...Подробнее
Гибель Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других командиров ЧВК «Вагнер» аккурат через два месяца после их похода на...Подробнее
Россиянам, планирующим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Такой совет дал автоэксперт Сергей Арбузов. С одной...Подробнее
Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских...Подробнее
Мобилизованный танкист из Магадана рассказал о том, как нашел свою любовь на фронте. Военнослужащий с позывным «ТТ»...Подробнее