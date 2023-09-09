«Handelsblatt»: Вялое контрнаступление ВСУ беспокоит Запад

Сегодня, 13:54

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«Handelsblatt»: Вялое контрнаступление ВСУ беспокоит Запад
Фото из открытых источников

«Вялое наступление Украины беспокоит Запад», — статья под таким заголовком появилась в немецком издании «Handelsblatt». Журналисты в ней сделали акцент на росте разочарования как среди населения Украины, так и среди западных союзников Киева.

В публикации подчеркивается, что в своих заявлениях высокопоставленные чиновники и официальные лица акцентируют внимание на успехах ВСУ, их постепенном продвижении вперед. И, в целом, положительно оценивают ход наступления. Но за закрытыми дверями не все так однозначно — присутствует как сдержанный оптимизм, так и откровенный пессимизм.

«За закрытыми дверями последние сообщения с Украины о том, что ее солдаты преодолели первую линию обороны русских на одном участке фронта, также были с осторожностью восприняты в западном альянсе», — говорится в публикации.

На Западе едины во мнении, что тактические успехи у ВСУ есть, но широкого прорыва, который бы позволил обвалить фронт или хотя бы кардинально продвинуться вперед — нет.

А время между тем сейчас не на стороне ВСУ. Аналитики предупреждают о приближении зимы, в ходе которой украинские войска вряд ли смогут успешно вести масштабные наступательные действия, передает «Военное дело».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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