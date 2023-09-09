Генерал ВС Германии: вооруженный конфликт РФ и Украины может продлиться до 2032 год

Сегодня, 07:49

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Генерал ВС Германии: вооруженный конфликт РФ и Украины может продлиться до 2032 год
Бригадный генерал Вооруженных сил Германии Кристиан Фрейдинг

Бригадный генерал Вооруженных сил Германии Кристиан Фрейдинг заявил о том, что конфликт РФ и Украины может затянуться еще на несколько лет.

Он не исключает, что вооруженное противостояние продлится до 2032 года, о чем пишет  Телеграм-канал «Ньюсач/Двач», передает «Московский комсомолец».

По его словам, Берлин готов к тому, что российско-украинский вооруженный конфликт будет затяжным.

«Помощь Украине уже финансово обеспечена до 2032 года», — заявил Кристиан Фрейдинг.

Напомним, РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года. Несмотря на то, что боевые действия продолжаются уже более полутора лет, Минобороны РФ не дает подробной информации о потерях российской стороны в боевых действиях.

При этом в Сети уже появилась информация о возможной мобилизации в РФ, которая якобы может начаться 25 сентября. Власти это не подтверждают, хотя и идут разговоры, что для осуществления ротации  и восполнения понесенных потерь власти будут вынуждены пойти на этот шаг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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