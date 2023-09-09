«Закончатся резервы для боя»: российские эксперты спрогнозировали окончание контрнаступления ВСУ к октябрю

Российские военные эксперты считают, что украинское контрнаступление завершится уже к октябрю. Хотя начальник военной разведки соседнего государства Кирилл Буданов и уверяет, что наступательные действия будут продолжены даже зимой, в непогоду.

В конце минувшей недели спикер Генштаба противника Андрей Ковалев проинформировал о том, что украинцы добились успеха южнее Работино и закрепляются на достигнутых рубежах.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил, что активность ВСУ снизилась. Они взяли тактическую паузу после интенсивных боев и понесенных потерь на участке Работино-Вербовое.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в свою очередь признает, что противной стороне удалось достичь тактического успеха неподалеку от Времьевского выступа и в районе Вербового. И тем не менее, подчеркивает он, первая линия обороны прорвана не полностью.

«Стратегия «гибкой обороны», принятая Генштабом РФ, себя оправдывает. Мы не держимся за каждый опорный пункт изо всех сил. Мы отходим и при этом наносим максимальный ущерб противнику», — прокомментировал он News.ru.

Владислав Шурыгин, еще один отечественный военный эксперт, объясняет, что командование войск противника на данном этапе наступления на Запорожье стремится закрепиться на основных высотах у Работино и Вербового. Это, во-первых, необходимо для эффективной обороны на случай контратак, во-вторых — позволит развивать наступление дальше, где целью выступает город Токмак.

Шурыгин уверен, что атаки на данном направлении фронта противником будут продолжены. В то же время он допускает, что их продолжительность может быть снижена из-за понесенных потерь и нехватки боеприпасов. По его оценке, сохранять нынешний темп противник может еще две-три недели.

Михаил Онуфриенко согласен с коллегой:

«К октябрю у противника просто закончатся резервы, которые можно бросать в бой».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»