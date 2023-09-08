Economist: Украина создала 60 новых эскадрилий ударных беспилотников

Сегодня, 18:59

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Economist: Украина создала 60 новых эскадрилий ударных беспилотников
Фото из открытых источников

Украинской армии удалось создать более 60 новых эскадрилий ударных беспилотников, утверждает издание The Economist. На публикацию обратил внимание Telegram-канал BRIEFLY, передают «Аргументы недели».

По мнению западных журналистов, это настоящий прорыв - фактически первая беспилотная реформа в мире.

«В ВС Украины завершена масштабная реорганизация, в результате которой было создано 60 новых эскадрилий ударных беспилотных летательных аппаратов. То есть как минимум по одной в каждой бригаде, с отдельными штабами и командирами. Это первая подобная реформа в мире», — сказано в заметке.

Стоит отметить, что в российских войсках также уделяют внимание развитию беспилотной отрасли. И на СВО имеются первые ощутимые результаты. Так, украинские военные считают очень удачным беспилотник «Ланцет», который доставляет им немало проблем в ходе наступления. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также отметил роль компактных дронов-камикадзе, которые применяются на линии боевого соприкосновения в огромных количествах. То есть проблемы с БПЛА, на которую постоянно жаловались в ВС РФ в начале СВО, уже нет - она решена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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