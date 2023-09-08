Economist: Украина создала 60 новых эскадрилий ударных беспилотников

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны
Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...Подробнее
Украинской армии удалось создать более 60 новых эскадрилий ударных беспилотников, утверждает издание The Economist. На публикацию обратил внимание Telegram-канал BRIEFLY, передают «Аргументы недели».
По мнению западных журналистов, это настоящий прорыв - фактически первая беспилотная реформа в мире.
«В ВС Украины завершена масштабная реорганизация, в результате которой было создано 60 новых эскадрилий ударных беспилотных летательных аппаратов. То есть как минимум по одной в каждой бригаде, с отдельными штабами и командирами. Это первая подобная реформа в мире», — сказано в заметке.
Стоит отметить, что в российских войсках также уделяют внимание развитию беспилотной отрасли. И на СВО имеются первые ощутимые результаты. Так, украинские военные считают очень удачным беспилотник «Ланцет», который доставляет им немало проблем в ходе наступления. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также отметил роль компактных дронов-камикадзе, которые применяются на линии боевого соприкосновения в огромных количествах. То есть проблемы с БПЛА, на которую постоянно жаловались в ВС РФ в начале СВО, уже нет - она решена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...Подробнее
Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...Подробнее
Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в...Подробнее
Гибель Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других командиров ЧВК «Вагнер» аккурат через два месяца после их похода на...Подробнее
Россиянам, планирующим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Такой совет дал автоэксперт Сергей Арбузов. С одной...Подробнее