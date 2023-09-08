Военкор Руденко: переломный момент на СВО должен наступить до конца 2023 года

Сегодня, 17:49

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Военкор Руденко: переломный момент на СВО должен наступить до конца 2023 года
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Андрей Руденко ожидает наступление переломного момента на СВО уже к концу 2023-го года. А в следующем, 2024-ом, порассуждал он, все военно-политическое руководство Украины уже будет уничтожено. 

Такие рассуждения в Telegram-канале журналиста появились после того, как СМИ начали приводить заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что вооруженный конфликт не будет продолжительным, намекнув на то, что у РФ нет сил и возможностей для этого. Генерал-лейтенант сказал корреспонденту «Рейтерс», что украинское контрнаступление не будет остановлено и продолжится, невзирая на холод, сырость и грязь, которые, безусловно, ведение боевых действий осложнят.

Само наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось, признал Буданов. Главными проблемами он обозначил российские минные поля и широкое использование ВС РФ небольших дронов-камикадзе.

Генерал-лейтенант Буданов - ярый сторонник переноса боевых действий на территорию России. В одном из предыдущих своих интервью он подчеркивал, что «чем шире будут операции, тем лучше». И это при том, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военные действия на территорию РФ перейти не должны, так как страна в этом случае рискует остаться без помощи некоторых своих союзников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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