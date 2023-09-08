Военкор Коц спрогнозировал, что ВСУ растратят потенциал и уйдут в оборону через месяц

Сегодня, 16:59

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Военкор Коц спрогнозировал, что ВСУ растратят потенциал и уйдут в оборону через месяц
Фото из открытых источников

Военкор Александр Коц поделился собственным мнением о сроках растрачивания противником своего наступательного потенциала. Он отводит ВСУ еще месяц активной наступательной операции, не больше. Затем, полагает журналист, украинской армии придется переходить к обороне.

Свой прогноз Коц озвучил после того, как СМИ начали массово цитировать председателя Комитета начальников штабов армии США Марка Милли, заявившего, что у украинского наступления есть еще 30-45 дней до того, как погода может испортиться и начнет сезон дождей.

«Дело, конечно, не столько в погоде. Просто уверен, что через месяц наступательный потенциал Украины будет окончательно исчерпан. И Киев будет вынужден перейти к обороне», — объяснился Коц.

А вот глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в недавнем интервью агентству «Рейтер» заверил, что украинское наступление будет продолжаться даже зимой, невзирая на холод, сырость и грязь.

В то же время российские военные эксперты считают, что ВС РФ надо после окончания осенней распутицы начинать свое контрнаступление - не локальное, на одном-двух направлениях, а широкомасштабное - по всему огромному фронту.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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