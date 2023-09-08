BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

Сегодня, 15:14

Image 16+
BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины
Фото из открытых источников

Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских войск. И сейчас, когда уже многие из них пройдены, они сопряжены с трудностями для наступающей армии. Проблема даже усугубилась, потому как российские военные начали расставлять нестандартные минные поля, пишет Business Insider.

Минные заграждения, особенно прикрывающиеся средствами непрямого огня, теми же минометами и артиллерией, а также ударами боевой и армейской авиации, не потеряли актуальности. Но теперь Украина начала испытывать трудности с разминированием территорий и из-за глубины закладки мин.

«Стандартное поле имеет глубину около 120 метров, но россияне обнаружили, что Украина может ликвидировать такие поля советской установкой "УР-77 Метеорит" или американской M58 MICLIC», - сказано в публикации.

Поэтому теперь глубина минирования территории составляет 500 метров, пояснили обозреватели.

Украинское наступление длится три месяца. Тактические успехи у противника имеются, но нет оперативных. Эксперты считают, что это стало возможным благодаря такому примененному дедовскому методу, как тотальное минирование.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

Сегодня, 15:14

Полковник Кнутов считает, что к заморозкам шанс на победу у ВС РФ будет выше, чем у ВСУ

Сегодня, 11:49

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Сегодня, 10:24

Военкор Поддубный рассказал, почему считает, что поставки F-16 не помогут Украине

Сегодня, 09:29

19fortyfive: Конфликт на Украине завершится к 2025

Вчера, 12:29

Военный аналитик Пухов объяснил малое количество поставленных ВСУ западных танков

8-09-2023, 22:54

Военный эксперт Крапивник предупредил, что прорыв линии фронта для ВСУ может обернуться котлом

8-09-2023, 18:19

Военкор Коц предупредил, что заморозка конфликта на Украине будет опасной для России

8-09-2023, 12:34

МВД Украины подтвердило, что взрыв в Кривом Роге разрушил здание полиции

8-09-2023, 11:14

Рогов: ВС Украины уперлись в линию обороны и провалили свой блицкриг в Запорожской области

8-09-2023, 10:09

Александр Ходаковский: ВСУ на рассвете пошли в атаку в районе Новодонецкого, вспыхнул бой

6-09-2023, 10:54

Марочко сообщил о планах ВСУ прорваться к Кременной

6-09-2023, 09:39

Рожин ожесточенные бои у Новодонецкого связал со стремлением ВСУ взять важный логистический центр Старомлыновку

5-09-2023, 13:59

Полковник Кнутов счел гиперзвуковое оружие наиболее эффективным в зоне СВО

5-09-2023, 09:59

Эксперт Кнутов обосновал отказ ВС из РФ от морских дронов в СВО

5-09-2023, 09:04

Военкор Котенок подтвердил прорыв украинскими войсками первой полосы «линии Суровикина»

5-09-2023, 08:19

Эксперт рассказал, что изменится на Украине после отставки Алексея Резника

4-09-2023, 13:59

В Крыму пригрозили ВСУ капитуляцией в случае вторжения на полуостров

4-09-2023, 09:39

Бойцы ВСУ обнаружили подземный туннель солдат ВС РФ в районе Работино

4-09-2023, 09:29

Резников: с начала конфликта Киев получил $100 млрд от союзников

3-09-2023, 18:34

Возможно, Вам будет интересно

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

7-09-2023, 20:44

0

Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...

Подробнее
Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Сегодня, 10:24

0

Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...

Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

8-09-2023, 08:04

0

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...

Подробнее
Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Вчера, 07:59

0

Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в...

Подробнее
Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

8-09-2023, 19:29

0

Гибель Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других командиров ЧВК «Вагнер» аккурат через два месяца после их похода на...

Подробнее
Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой авто следует поспешить

Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой авто следует поспешить

8-09-2023, 18:04

0

Россиянам, планирующим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Такой совет дал автоэксперт Сергей Арбузов. С одной...

Подробнее

Новости партнеров