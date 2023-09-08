BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

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Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских войск. И сейчас, когда уже многие из них пройдены, они сопряжены с трудностями для наступающей армии. Проблема даже усугубилась, потому как российские военные начали расставлять нестандартные минные поля, пишет Business Insider.
Минные заграждения, особенно прикрывающиеся средствами непрямого огня, теми же минометами и артиллерией, а также ударами боевой и армейской авиации, не потеряли актуальности. Но теперь Украина начала испытывать трудности с разминированием территорий и из-за глубины закладки мин.
«Стандартное поле имеет глубину около 120 метров, но россияне обнаружили, что Украина может ликвидировать такие поля советской установкой "УР-77 Метеорит" или американской M58 MICLIC», - сказано в публикации.
Поэтому теперь глубина минирования территории составляет 500 метров, пояснили обозреватели.
Украинское наступление длится три месяца. Тактические успехи у противника имеются, но нет оперативных. Эксперты считают, что это стало возможным благодаря такому примененному дедовскому методу, как тотальное минирование.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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