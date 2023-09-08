Полковник Кнутов считает, что к заморозкам шанс на победу у ВС РФ будет выше, чем у ВСУ

Сегодня, 11:49

Image 16+
Полковник Кнутов считает, что к заморозкам шанс на победу у ВС РФ будет выше, чем у ВСУ
Фото из открытых источников

Полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что к заморозкам шансы на победу у российских войск будут выше, чем у украинской армии. Свое мнение он озвучил в разговоре с информационным ресурсом «Лента».

Сезон дождей на театре боевых действий на территории Украины начнется примерно через месяц, прогнозирует Кнутов. В это время фронт в любом случае будет стабилизирован. То есть, и российская сторона, и украинская используют сезон дождей для проведения перегруппировки сил и подтягивания свежих резервов, ремонта техники и, в целом, для восстановления боевой готовности.

«И как только ударят первые заморозки, грунт станет более-менее твердым, то активные действия продолжатся. Думаю, что к этому периоду у нас шансы будут гораздо больше, чем у украинской армии», — заключил Кнутов,  не вдаваясь в детали, на чем основывается его прогноз.

А тем временем глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что в распоряжении украинских войск для активного продолжения своего наступления остается в запасе примерно месяц-полтора (30-45 дней), прежде чем в ситуацию на фронте вмешается погода со своими затяжными осенними дождями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Полковник Кнутов считает, что к заморозкам шанс на победу у ВС РФ будет выше, чем у ВСУ

Сегодня, 11:49

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Сегодня, 10:24

Военкор Поддубный рассказал, почему считает, что поставки F-16 не помогут Украине

Сегодня, 09:29

19fortyfive: Конфликт на Украине завершится к 2025

Вчера, 12:29

Военный аналитик Пухов объяснил малое количество поставленных ВСУ западных танков

8-09-2023, 22:54

Военный эксперт Крапивник предупредил, что прорыв линии фронта для ВСУ может обернуться котлом

8-09-2023, 18:19

Военкор Коц предупредил, что заморозка конфликта на Украине будет опасной для России

8-09-2023, 12:34

МВД Украины подтвердило, что взрыв в Кривом Роге разрушил здание полиции

8-09-2023, 11:14

Рогов: ВС Украины уперлись в линию обороны и провалили свой блицкриг в Запорожской области

8-09-2023, 10:09

Александр Ходаковский: ВСУ на рассвете пошли в атаку в районе Новодонецкого, вспыхнул бой

6-09-2023, 10:54

Марочко сообщил о планах ВСУ прорваться к Кременной

6-09-2023, 09:39

Рожин ожесточенные бои у Новодонецкого связал со стремлением ВСУ взять важный логистический центр Старомлыновку

5-09-2023, 13:59

Полковник Кнутов счел гиперзвуковое оружие наиболее эффективным в зоне СВО

5-09-2023, 09:59

Эксперт Кнутов обосновал отказ ВС из РФ от морских дронов в СВО

5-09-2023, 09:04

Военкор Котенок подтвердил прорыв украинскими войсками первой полосы «линии Суровикина»

5-09-2023, 08:19

Эксперт рассказал, что изменится на Украине после отставки Алексея Резника

4-09-2023, 13:59

В Крыму пригрозили ВСУ капитуляцией в случае вторжения на полуостров

4-09-2023, 09:39

Бойцы ВСУ обнаружили подземный туннель солдат ВС РФ в районе Работино

4-09-2023, 09:29

Резников: с начала конфликта Киев получил $100 млрд от союзников

3-09-2023, 18:34

«Sussidiario»: план Зеленского о выводе войск России из Крыма без боя нереален

3-09-2023, 10:14

Возможно, Вам будет интересно

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

7-09-2023, 20:44

0

Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...

Подробнее
Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Сегодня, 10:24

0

Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...

Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

8-09-2023, 08:04

0

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...

Подробнее
Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Вчера, 07:59

0

Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в...

Подробнее
Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

Политолог Сипров: В России может появиться Лжепригожин

8-09-2023, 19:29

0

Гибель Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других командиров ЧВК «Вагнер» аккурат через два месяца после их похода на...

Подробнее
Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой авто следует поспешить

Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой авто следует поспешить

8-09-2023, 18:04

0

Россиянам, планирующим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Такой совет дал автоэксперт Сергей Арбузов. С одной...

Подробнее

Новости партнеров