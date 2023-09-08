Полковник Кнутов считает, что к заморозкам шанс на победу у ВС РФ будет выше, чем у ВСУ

Полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что к заморозкам шансы на победу у российских войск будут выше, чем у украинской армии. Свое мнение он озвучил в разговоре с информационным ресурсом «Лента».

Сезон дождей на театре боевых действий на территории Украины начнется примерно через месяц, прогнозирует Кнутов. В это время фронт в любом случае будет стабилизирован. То есть, и российская сторона, и украинская используют сезон дождей для проведения перегруппировки сил и подтягивания свежих резервов, ремонта техники и, в целом, для восстановления боевой готовности.

«И как только ударят первые заморозки, грунт станет более-менее твердым, то активные действия продолжатся. Думаю, что к этому периоду у нас шансы будут гораздо больше, чем у украинской армии», — заключил Кнутов, не вдаваясь в детали, на чем основывается его прогноз.

А тем временем глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что в распоряжении украинских войск для активного продолжения своего наступления остается в запасе примерно месяц-полтора (30-45 дней), прежде чем в ситуацию на фронте вмешается погода со своими затяжными осенними дождями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»