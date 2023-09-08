Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории Украины.

Она заявила, что предвидела провал контрнаступления, пишет «МК». По ее словам, боевые действия будут продолжаться.

«Союзникам Украины главное – попытаться ослабить Россию. Ради этого они будут закрывать глаза и на коррупцию, и на многие другие вещи, происходящие на Украине. Сразу скажу: у них ослабить Россию не получится. Все их попытки лопнут, словно мыльный пузырь», — заявила Янко.

По словам ясновидящей, не стоит ожидать окончания «военной спецоперации» в 2024 году. Конфликт продлится еще как минимум два года. При этом она полагает, что конфликт не будет разрастаться, и удары по российской территории не будут усиливаться.

Также ясновидящая заявила, что в РФ мобилизацию в ближайшее время проводить не будут, хотя о том, что она необходима, говорят все чаще.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»