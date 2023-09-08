Военкор Поддубный рассказал, почему считает, что поставки F-16 не помогут Украине

Сегодня, 09:29

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Военкор Поддубный рассказал, почему считает, что поставки F-16 не помогут Украине
Фото из открытых источников

Украина получит от своих западных партнеров многоцелевые истребители F-16. Однако, они не станут панацеей и не помогут Киеву решить проблему недостатка боевой авиации. Об этом в беседе с «Бизнес Онлайн» заявил военный корреспондент Евгений Поддубный и объяснил, почему он так думает.

По словам журналиста, для того, чтобы Украина получила превосходство в небе, ей придется строить свои Военно-воздушные силы заново, практически с нуля. Недостаточно иметь некоторое количество самолетов для того, чтобы возыметь господство.

«Необходимо самолетов 200, не меньше, хотя бы на первое время. А их надо обслуживать, ремонтировать, на них кто-то должен летать. Пока это все фантастика», — считает военкор Поддубный.

В заключение он заверил, что даже если ВСУ дадут необходимое количество бортов, ВС РФ не станут спокойно наблюдать за тем, как Украина выстраивает свои Военно-воздушные силы. По предполагаемым объектам строительства будут наноситься ракетные удары. В таких условиях задача для ВСУ рискует стать вовсе невыполнимой, заключил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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