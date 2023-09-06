19fortyfive: Конфликт на Украине завершится к 2025

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны
Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...Подробнее
Российско-украинский конфликт закончится не ранее 2025 года, полагает профессор международных отношений в Университете Конкордия (Монреаль) Джулиан Спенсер-Черчилль.
Об этом он написал на страницах «19fortyfive», передает URA.Ru. В своей публикации он отметил, что необходимо привлекать еще больше военных, чтобы добиться победы.
«Теперь я предсказываю, что российско-украинский конфликт закончится через один или два сезона кампании», — заявил Джулиан Спенсер-Черчилль.
Он не исключает, что боевые действия могут завершиться к 2024 году. Но считает более вероятным, что конфликт закончится в 2025 году. Контрнаступление ВСУ в этом году не приведет к завершению боевых действий.
РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины в феврале 2022 года. Минобороны РФ не дает подробной информации о потерях российской стороны в боевых действиях. Стоит отметить также и то, что после того как началась «военная спецоперация», по российской территории наносятся удары и дроны уже атакуют объекты в регионах за сотни километров от линии фронта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...Подробнее
К президенту РФ Владимиру Путину обратился отец троих детей Владимир Ющенко. Он ранее ушел на фронт и находился...Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...Подробнее
В СМИ продолжает распространяться информация о том, что 25 сентября в РФ начнется мобилизация. Об этом пишет...Подробнее
Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в...Подробнее
Мобилизованный самарский журналист Илья Круговой рассказал о том, в какие ловушки попадают бойцы в зоне проведения...Подробнее