Российско-украинский конфликт закончится не ранее 2025 года, полагает профессор международных отношений в Университете Конкордия (Монреаль) Джулиан Спенсер-Черчилль.

Об этом он написал на страницах «19fortyfive», передает URA.Ru. В своей публикации он отметил, что необходимо привлекать еще больше военных, чтобы добиться победы.

«Теперь я предсказываю, что российско-украинский конфликт закончится через один или два сезона кампании», — заявил Джулиан Спенсер-Черчилль.

Он не исключает, что боевые действия могут завершиться к 2024 году. Но считает более вероятным, что конфликт закончится в 2025 году. Контрнаступление ВСУ в этом году не приведет к завершению боевых действий.

РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины в феврале 2022 года. Минобороны РФ не дает подробной информации о потерях российской стороны в боевых действиях. Стоит отметить также и то, что после того как началась «военная спецоперация», по российской территории наносятся удары и дроны уже атакуют объекты в регионах за сотни километров от линии фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»